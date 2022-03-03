Цена на нефть марки Brent превысила $115 за баррель. Это произошло вперые с 23 июня 2014 года. Данные торгов передаёт РИА Новости.

По данным на 23:35 по московскому времени цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 9,58% и составила $115,03 за баррель.

В свою очередь, апрельские фьючерсы на нефть марки ЦЕШ дорожали на 8,33% и достигали уровня $112,02.

Накануне сообщалось. что стоимость нефти марки Brent превысила $111 на торгах на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с июля 2014 года. Согласно биржевым данным, на одной из торговых площадок в 05:50 по московскому времени стоимость майского фьючерса на марку Brent достигла уровня $110,55 за баррель, показав рост 5,83% по сравнению с предыдущей сессией.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. Он добавил, что речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов.

Также стало известно, что США введут экспортные ограничения, касающиеся нефтеперерабатывающей отрасли РФ и организаций, «поддерживающих вооруженные силы России и Белоруссии». Также будут введены меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

А сами трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения ограничительных мер со стороны Запада.