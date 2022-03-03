Цена на нефть Brent превысила $111 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила $111 на торгах на лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с июля 2014 года.

Согласно биржевым данным, на одной из торговых площадок в 05:50 по московскому времени стоимость майского фьючерса на марку Brent достигла уровня $110,55 за баррель, показав рост 5,83% по сравнению с предыдущей сессией.

Чуть ранее на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года по состоянию на 04:53 по Москве выросла на 4,2% и составила $109,38 за баррель. До этого момента цена на нефть этой марки превышала $109 в августе 2014 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Европа обязана принять решение об отказе от российских нефти и газа, несмотря на довольно серьёзную болезненность таких мер. Он добавил, что речь идёт о «продолжительном кризисе», к которому ЕС готов.