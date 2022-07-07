Цена на газ в Европе впервые с марта превысила $1900

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Впервые с марта цена на газ в Европе превысила отметку в $1900 за тысячу кубометров. С открытия торговой сессии 7 июля рост составил 7%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В начале торгов цена августовского фьючерса на хабе TTF стартовала на уровне $1865. Некоторое время спустя котировки снизились до $1845, а затем выросли до $1930.

За последний месяц биржевая стоимость газа выросла почти вдвое – в начале июня цена июльских фьючерсов составляла $880,8 за тысячу кубометров. После этого был скачок до $1300. К концу первого месяца лета цена поднялась почти до $1600, а впервые дни июля – до $1800.

Ранее ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Дмитрий Полохин допустил, что цены на газ в Европе могут вырасти до $3,5 тысячи за тысячу кубометров. Он пояснил, что ранее объявленная остановка работы газопровода «Северный поток» вызовет много шума в информационном поле, и этом может спровоцировать скачок цен на топливо в Европе.