Цена на газ в Европе снизилась до менее чем $1700 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в четверг, 23 декабря, опустилась ниже $1700 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 15%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1697 за тысячу кубометров, или €145 за мегаватт-час.

Ранее цена газа в Европе установила рекорд, превысив $2000 за тысячу кубометров. Это могло быть связано с тем, что «Газпром» прекратил поставки газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию. Торги январскими фьючерсами по индексу TTF открылись на уровне $1800 за тысячу кубометров. В течение дня цены колебались.

Однако на открытии торгов 22 декабря цена на газ в Европе упала на 5%. Причины такого резкого падения пока не уточняются, однако известно, что фьючерсы зависят не только от доступности голубого топлива, но и от международной обстановки.

Между тем сообщается, что суда, перевозящие сжиженный природный газ в Азию, стремительно меняют курс на Европу, где растут цены на газ, и европейские потребители готовы платить больше. В частности, в Европу впервые более чем за десять лет будет доставлена партия сжиженного газа из Австралии.