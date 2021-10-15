Цена на газ в Европе превышала $1250 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе открыли торги небольшим ростом. Накануне торги закрылись на уровне чуть выше $1210, расчётная цена составила $1225,5 за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Так, ближайшие фьючерсы по индексу голландского TTF стартовали с $1247,4 за тысячу кубометров и доходили до $1254,5 за тысячу кубометров, или €104,5 за мегаватт-час. Впоследствии цена газа несколько замедлила рост и находится на уровне $1240 за тысячу кубометров. Общий рост цены с начала дня составляет 1,2%.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что газовый кризис в Европе вызван рядом экономических причин и управленческих ошибок. По его словам, на сегодняшний день европейский рынок обеспечен газом полностью благодаря поставкам импорта в целом и собственной добыче. Однако минимальная за последние пять лет заполненность газовых хранилищ, которая составляет около 74%, вызывает опасения у участников рынка, что приводит к росту цен на топливо.