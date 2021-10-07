Цена на газ опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров

Цена газа продолжает снижаться, к 10:30 мск она опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров. Это произошло впервые с 29 сентября, о чём свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена опускалась до $973 за тысячу кубометров, хотя на открытии находилась в районе $1250. В итоге индекс TTF растерял более 22% к значению предыдущего торгового дня.

Накануне цена на газ в Европе рухнула на 36% по отношению к своему дневному максимуму $1969,2 за тысячу кубометров. За несколько часов стоимость фьючеров упала до $1243. Возможной причиной этого могли стать слова российского лидера Владимира Путина, который заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию.

Ранее эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода предрёк повышение цен на газ в Европе до $2500 за тысячу кубометров уже на этой неделе.