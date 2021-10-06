Цена на газ в Европе за день обвалилась на треть

Цена на газ в Европе рухнула на 36% по отношению к своему дневному максимуму $1969,2 за тысячу кубометров. За несколько часов стоимость фьючеров упала до $1243, о чём свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

По состоянию на 11:28 (мск) фьючерсы торговались по $1924, они четырежды обновили рекорд, достигнув $1937. Но уже через несколько часов последовал резкий откат, к 14:30 они достигли до $1325, а через пару часов потеряли ещё 14% по сравнению с расчётной ценой предыдущего дня.

Возможной причиной резкого роста цен на газ эксперты называют закрытие коротких позиций. Это ситуация, когда трейдеры покупают бумаги по текущей цене, а не ждут снижения их ценника. Также это связано с низкой заполненностью газохранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

Ранее сообщалось, что России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа, потому что за ним могут последовать «малоприятные события». Об этом заявил глава государства Владимир Путин, комментируя ситуацию на газовом рынке Европы.