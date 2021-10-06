Путин: России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа

России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа, потому что за ним могут последовать «малоприятные события». Об этом заявил глава государства Владимир Путин, комментируя ситуацию на газовом рынке Европы, передаёт ТАСС.

Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему. Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события, — сказал Путин.

Он добавил, что помнит эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе. По его мнению, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, «их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели».

Цены на газ в Европе растут с прошлого года. Если месяц назад расчётная стоимость топлива превышала чуть более $500 за 1 тысячу кубометров, то в конце сентября она уже перевалила за рекордные $1200, а сегодня составляет $1900.

Ранее сообщалось, что четыре британские энергокомпании обанкротились на фоне рекордного роста цен на газ. Потребителей предупреждают о неприятных неожиданностях в счетах за отопление этой зимой.