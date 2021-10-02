Высокая цена на газ привела к банкротству европейских компаний

Четыре британские энергокомпании обанкротились на фоне рекордного роста цен на газ. Потребителей предупреждают о неприятных неожиданностях в счетах за отопление этой зимой. Об этом пишет газета Independent.

В последние недели в Британии повышения цен не выдержали четыре маленькие энергетические компании. Тяжело приходится производителям удобрений, которые используют природный газ в качестве сырья. Страдает и тяжёлая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, а также производители алюминия и цемента, — говорится в статье.

Глава Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марк Вульф полагает , что рост цен был спровоцирован возобновлением промышленного производства и других секторов экономики после пандемии. Ещё один немаловажный фактор — на рынке стало меньше газа. Причины тому называются самые разные. Влияние на это оказало обрушение нефтяных цен в период пандемии и, как следствие, сокращение её добычи, а попутно и добычи газа.

Как отмечается в материале, потребители США, Европы и Азии увидят этой зимой значительное повышение счетов за теплоснабжение. Так, по данным NEADA, стоимость энергоносителя в Северной Америке может вырасти на 30%, а средние расходы на отопление домохозяйств взлетят до $750. В прошлый зимний сезон они были на отметке $572.

Цены на газ в Европе растут с прошлого года. Если месяц назад расчётная стоимость топлива превышала чуть более $500 за 1 тысячу кубометров, то в конце сентября она уже перевалила за рекордные $1200.

Ранее сообщалось, что цена на газ на Украине достигла нового исторического максимума. Согласно данным пятничных торгов Украинской энергетической биржи (УЭБ), стоимость 1 тысячи кубометров природного газа приблизилась к отметке $1500.