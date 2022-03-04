Цена газа в Европе превысила $2300 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе днём 4 марта снова обновила исторический максимум — цена поднималась выше $2300 за тысячу кубометров, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Предыдущий рекорд был установлен 3 марта, тогда цена доходила до $2279.

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF в ходе торгов 4 марта достигла $2391 за тысячу кубометров. 3 марта торги завершились на отметке $1724.

В последние дни цены на газ в Европе показывают значительную волатильность. Они начали расти после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявил 24 февраля о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. Она пообещала выступать за это на встрече G7 и на дискуссиях Евросоюза. По словам Трасс, действия стран в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы скоординированы.