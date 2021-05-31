ЦБ установил лимит в 150 тысяч рублей для переводов через СБП

https://static.news.ru/photo/074f082e-c223-11eb-9cb7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России установил планку, позволяющую физическим лицам пользоваться быстрыми переводами. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Так, жители страны смогут использовать систему быстрых платежей (СБП) через кредитные организации, если сумма операции превышает 150 тысяч рублей в день. Как отмечается, изменения должны повысить доступность таких транзакций для граждан.

ЦБ отмечает, что в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объём переводов через СБП в сутки. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно.

Система быстрых платежей между российскими банками была запущена в начале 2019 года, она позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона между счетами разных банков, а также оплачивать услуги по QR-коду.

Ранее NEWS.ru писал, что российские банки повысят максимальные лимиты для денежных переводов в рамках системы быстрых платежей до 150 тысяч рублей в сутки.