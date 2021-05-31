ЦБ установил лимит в 150 тысяч рублей для переводов через СБП

Банк России установил планку, позволяющую физическим лицам пользоваться быстрыми переводами. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
Так, жители страны смогут
ЦБ отмечает, что в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объём переводов через СБП в сутки. Кредитные организации должны будут скорректировать их до 10 июня 2021 года включительно.
Система быстрых платежей между российскими банками была запущена в начале 2019 года, она позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона между счетами разных банков, а также оплачивать услуги по QR-коду.
Ранее NEWS.ru писал, что российские банки повысят максимальные лимиты для денежных переводов в рамках системы быстрых платежей до 150 тысяч рублей в сутки.