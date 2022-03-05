ЦБ установил курс доллара и евро на выходные

Банк России установил официальный курс евро на период с 6 по 9 марта на уровне 115,6212 рубля, понизив его на 91 копейку. Курс доллара остался неизменным по сравнению с предыдущим показателем, остановившись на уровне 105,8124 рубля.

4 марта ЦБ сообщил , что торги и расчёты на всех рынках Московской Биржи не будут проводиться 5, 7 и 8 марта.

Ранее экономист Сергей Хестанов заявил, что на длинной дистанции рубль ослабевает почти всё время, поэтому хранить сбережения всегда выгоднее в валюте, снимать же сейчас наличные в рублях не имеет смысла. Он также посоветовал оформить карты «Мир» на случай, если перестанут работать Visa и Mastercard.

При этом отключение России от международной межбанковской системы SWIFT Хестанов назвал переоценённой сложностью, так как у страны есть аналог — СПФС Банка России. С другой стороны, проблемой может стать отказ других стран покупать российскую нефть, однако серьёзно его пока не обсуждали.

В свою очередь аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что в ближайшее время курс доллара составит более 100 рублей за доллар, однако на таком уровне он долго не продержится, в том числе благодаря запрету на покупку ценных бумаг иностранцами. По его словам, в отсутствие иностранцев на рынке ценных бумаг с рынка уйдёт очень большое количество покупателей валют, а спрос на валюту в ближайшем будущем будет крайне низким, хотя её поступление от экспортёров сохранится.