ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 4,25% второй раз подряд

https://static.news.ru/photo/b6fc352e-151e-11eb-bee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк РФ после заседания совета директоров 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых во второй раз подряд.

Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2% <...>При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. — отметили в сообщении на официальном сайте регулятора.

Ключевую ставку ЦБ РФ установил на уровне 4,25% в июле 2020 года. Вклады россиян в банках в сентябре практически не увеличились. Такая динамика сохраняется третий месяц подряд, говорится в материалах ЦБ. По данным регулятора, вклады населения выросли незначительно — на 47 млрд рублей, или 0,1%.

Слабая динамика сохраняется третий месяц подряд — в августе рост был нулевым, а в июле он составил 0,3%. Регулятор отмечает, что в значительной степени средства россиян увеличились благодаря росту остатков на счетах эскроу, прирост по которым в сентябре составил 107 млрд рублей. Без учёта этих счетов вклады населения снизились на 0,2%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объём кредитов физическим лицам на 1 сентября 2020 года составил 19,06 трлн рублей. В сравнении с аналогичным периодом в 2019 году заёмщики набрали кредитов на 2,2 трлн рублей больше. Отмечается, что объёмы кредитного портфеля физлиц активно увеличиваются с июля, каждый месяц сумма превышает 300 млрд рублей. При этом основным драйвером роста розничного портфеля банков остаётся ипотека.