https://static.news.ru/photo/aae13508-2ed0-11ea-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России намерен подготовит ряд предложений о возможных способах разрешения проблем, связанных с ипотечными каникулами.

В настоящее время регулятор обобщает и анализирует обращения граждан и информацию, полученную от кредиторов, рассказали ТАСС в пресс-службе ЦБ.

В третьем квартале 2019 года российские банки приняли около 10 тысяч заявлений о предоставлении ипотечных каникул. Кредитные организации рассмотрели больше половины из них, а по остальным запросили у заявителей подтверждения права послабления в связи с погашением займа. По 58,5% рассмотренных заявок банки приняли положительные решения.

В большинстве случаев заёмщики просили о предоставлении ипотечных каникул в связи со снижением доходов и невозможностью своевременно вносить платежи по кредиту.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году спрос на ипотечные каникулы может возрасти. Эксперты полагают, что к этому приведёт дальнейшее падение реальных доходов населения и рост информированности заёмщиков о льготном периоде.