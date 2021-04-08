ЦБ РФ: переводы в цифровых рублях должны быть бесплатными для физлиц

https://static.news.ru/photo/b62a6708-9870-11eb-8794-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переводы в цифровых рублях от одного физлица другому должны быть бесплатными. Об этом заявила первый замглавы Банка России Ольга Скоробогатова.

Пока предварительно мы считаем, что с точки зрения переводов от физического лица физическому лицу это должно быть бесплатно, — цитирует её РИА Новости.

Скоробогатова пояснила, что может быть установлена комиссия, которая будет взиматься при оплате цифровыми рублями товаров и услуг. Однако она не должна будет превышать комиссию, установленную в системе быстрых платежей.

Прототип платформы для цифрового рубля планируется представить к концу текущего года, а её тестирование начнётся уже в следующем. Представитель ЦБ подчеркнула, что процесс реализации проекта должен быть очень аккуратным.

Ранее NEWS.ru пиал, что в Госдуме назвали цифровой рубль «высшей формой денег». По словам парламентариев, от криптовалют такие деньги отличаются минимальным риском для держателей, поскольку эмитентом выступает ЦБ РФ и есть финансовое обеспечение.