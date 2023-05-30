Российская экономика рискует войти в фазу перегрева, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. Согласно документу, во втором квартале РФ остается на траектории подъема на фоне возросшего спроса со стороны государственного сектора, а также оживления потребительского и инвестиционного спроса частного сектора, однако предложение отстает от расширения спроса.