ЦБ предложил изменить порядок вступления новых законов в силу

Банк России потребовал решить проблему временного промежутка между принятием нового закона и его вступлением в силу. При быстром вступлении закона в силу министерства и ведомства не успевают принять соответствующие нормативные акты, что затрудняет само его выполнение. Этот вопрос был поднят на встрече первого зампреда ЦБ Сергея Швецова и представителей бизнеса, обсудивших проект «Основных направлений развития финансового рынка России» на 2022–2024 годы, пишет РБК.

Швецов предложил распространить на законодательную деятельность так называемый релизный подход, применяемый Банком России. Он предполагает введение в действие новых мер не ранее чем через шесть месяцев после публикации соответствующих нормативных документов. Это позволяет финансовым организациям заблаговременно подготовиться к изменениям и вовремя выпустить необходимые нормативные акты в развитие соответствующего закона. В ЦБ намерены провести соответствующие консультации с новым составом Госдумы.



Релизный подход предлагается распространить на все вступающие в силу нововведения, чтобы основной закон и нормативные акты к нему начинали действовать одновременно. В противном случае могут возникнуть препятствия к выполнению закона. Например, 22 августа вступил в силу закон, позволяющий автовладельцам не предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО. При этом страховые компании не могли выполнять требования закона из-за отсутствия необходимых подзаконных актов, которые вышли в свет только 29 августа.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева также заявила, что задержка перед появлением нормативной базы особенно чувствительна в экономической сфере. Так, недавние поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле вступили в силу через три дня после публикации, из-за чего все заинтересованные ведомства не успели внести правки в свои ведомственные акты.

Ещё один пример привёл руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин: поправки в закон об обществах с ограниченной ответственностью, касающиеся типовых уставов, вступили в силу 1 января 2016 года, а сами формы типовых уставов были разработаны только в 2018 году. Юрист предположил, что обеспокоенность ЦБ вызвана масштабными изменениями банковского законодательства, связанными с урегулированием права ЦБ на инициирование разбирательств в области защиты информации. По его словам, недавние поправки в федеральные законы «О Центральном банке», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О национальной платёжной системе» и в Кодекс административного судопроизводства потребуют масштабных изменений подзаконных актов.

Ранее сообщалось, что в России смягчаются требования валютного контроля для экспортёров. Это позволит снизить административную нагрузку на компании. Компании также получат расширенный доступ к продуктам экспортного страхования, уплата страховых премий и выплата возмещений войдёт в число разрешённых валютных операций между резидентами. Документы о фиксации факта порчи товара и о решении вопроса его оплаты включаются в список документов, которые можно предоставлять в качестве обоснования недополучения выручки, а страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам может любой российский страховщик.