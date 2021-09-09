ЦБ предложил изменить порядок вступления новых законов в силу

Банк России потребовал решить проблему временного промежутка между принятием нового закона и его вступлением в силу. При быстром вступлении закона в силу министерства и ведомства не успевают принять соответствующие нормативные акты, что затрудняет само его выполнение. Этот вопрос был поднят на встрече первого зампреда ЦБ Сергея Швецова и представителей бизнеса, обсудивших проект «Основных направлений развития финансового рынка России» на 2022–2024 годы, пишет РБК.
Швецов
Релизный подход предлагается распространить на все вступающие в силу нововведения, чтобы основной закон и нормативные акты к нему начинали действовать одновременно. В противном случае могут возникнуть препятствия к выполнению закона. Например, 22 августа вступил в силу закон, позволяющий автовладельцам не предоставлять документ о прохождении техосмотра при заключении договора ОСАГО. При этом страховые компании не могли выполнять требования закона из-за отсутствия необходимых подзаконных актов, которые вышли в свет только 29 августа.
Руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева также заявила, что задержка перед появлением нормативной базы особенно чувствительна в экономической сфере. Так, недавние поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле вступили в силу через три дня после публикации, из-за чего все заинтересованные ведомства не успели внести правки в свои ведомственные акты.
Ещё один пример привёл руководитель дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Кирилл Никитин: поправки в закон об обществах с ограниченной ответственностью, касающиеся типовых уставов, вступили в силу 1 января 2016 года, а сами формы типовых уставов были разработаны только в 2018 году. Юрист предположил, что обеспокоенность ЦБ вызвана масштабными изменениями банковского законодательства, связанными с урегулированием права ЦБ на инициирование разбирательств в области защиты информации. По его словам, недавние поправки в федеральные законы «О Центральном банке», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О национальной платёжной системе» и в Кодекс административного судопроизводства потребуют масштабных изменений подзаконных актов.
Ранее сообщалось, что в России смягчаются требования валютного контроля для экспортёров. Это позволит снизить административную нагрузку на компании. Компании также получат расширенный доступ к продуктам экспортного страхования, уплата страховых премий и выплата возмещений войдёт в число разрешённых валютных операций между резидентами. Документы о фиксации факта порчи товара и о решении вопроса его оплаты включаются в список документов, которые можно предоставлять в качестве обоснования недополучения выручки, а страховать риски неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам может любой российский страховщик.