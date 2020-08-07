ЦБ повысил курс доллара до 73,64 рубля на 8–10 августа

https://static.news.ru/photo/0fc3ebce-d899-11ea-8041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный Банк России повысил на 8–10 августа (суббота—понедельник) 2020 года официальный курс доллара до 73,6376 рубля — на 59,79 выше прошлого показателя.

Официальный курс евро был повышен до 87,1722 рубля — на 55,44 копейки.

Эксперты считают, что деньги в валюту сейчас вкладывать не стоит. По мнению президента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александра Ходачека, в ближайшее время соотношение рубля, евро и доллара останется в текущих диапазонах, но к концу года курсы валют могут вернуться к мартовским значениям.

Он также отметил, что увеличение стоимости доллара и евро не особо влияет на интересы россиян, так как большинство не имеет накоплений и меньше одного процента граждан «делают попытки выезда за границу».

Как ранее писал NEWS.ru, 5 августа американская валюта начала торговую сессию на Московской Бирже снижением на 0,48%, до 73,21 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.