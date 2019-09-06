https://static.news.ru/photo/8916e08e-d094-11e9-9406-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уровень безработицы в РФ находится на исторически низком уровне, что обусловлено не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения.

Об этом говорится в сообщении ЦБ по итогам заседания по монетарной политике.

Рынок труда не создаёт избыточного инфляционного давления, — указывает регулятор.

Он также отмечает, что продолжается стагнация реальных располагаемых доходов россиян. Это вкупе с другими факторами, в том числе внешнего характера, сдерживает темпы роста российской экономики, которые по-прежнему складываются ниже ожиданий Центробанка.

Как ранее писал News.ru, повышение возраста выхода на пенсию не приведёт в России к росту безработицы среди пожилых людей. Об этом говорят данные исследования Высшей школы экономики.