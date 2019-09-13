https://static.news.ru/photo/e5943054-d577-11e9-a195-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Катастрофической проблемы в связи с переходом застройщиков на эскроу-счета не наблюдается, оценивать успешность реформы можно будет только в 2020 году. Такое мнение выразила зампред Центробанка Ольга Полякова.

Мы какой-то катастрофической проблемы не видим. Мы постоянно проводим совещания с ДОМ.РФ и Минстроем. В общем-то, с нашей точки зрения, всё идет достаточно спокойно. Говорить об успехе или неуспехе можно только в следующем году, — цитирует Полякову РИА Новости .

По словам замглавы регулятора, переход на проектное финансирование внедрит прозрачную систему спонсирования строительных проектов, обеспечив не зависящий от спроса россиян стабильный источник фондирования.

С одной стороны, застройщики будут испытывать определённые трудности, потому что они должны поднять свою финансовую дисциплину. Конечно, переход на проектное финансирование приведёт к некоторому удорожанию жилья. Но с другой стороны, эта система позволяет защитить средства гражданина, — считает Ольга Полякова.

Также она пояснила, что из 118 млн кв. м, которые строятся в настоящее время, около 16,5 млн кв. м, согласно декларациям, будут возводиться с использованием эскроу-счетов. По старой схеме — порядка 65 млн кв. м.

В ЦБ не видят серьёзных проблем в том, что застройщики «более активно пошли в банки подавать заявки».

Понятно, что банкам нужно время на рассмотрение этих заявок, но все процедуры у тех банков, которые готовы работать с застройщиками, отработаны, — резюмировала Полякова.

В настоящее время, по данным ЦБ, в РФ открыто более 10 тысяч эскроу-счетов в 13 уполномоченных банках, а также выдано свыше 306 млрд рублей в виде кредитов.

Как писал News.ru, в августе вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что только 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета.

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступили в силу с 1 июля. Согласно изменениям, средства дольщиков будут зачислены на специальный банковский счёт, девелоперы не смогут получить эти денежные средства до передачи квартир покупателям, а строить будут на кредиты банковских организаций.

Как считает доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов, введение эскроу-счетов и переход от долевого строительства к проектному позволит решить проблему обманутых дольщиков.