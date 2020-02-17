https://static.news.ru/photo/25ca404c-5114-11ea-83f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Bychov/Russia Look/Global Look Press

Банк России значительно изменит практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства. Почти год регулятор вместе с Росфинмониторингом обновляли перечень признаков сомнительных операций.

Теперь он содержит более 100 позиций и опубликован ЦБ в поправках в положение 375-П, сообщает РБК.

Банки могут посчитать действия клиентов подозрительными, к примеру, при снятии наличных с корпоративных карт, при операциях с виртуальными активами или при использовании исполнительных документов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе в первом полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза. Структура операций по обналичиванию денежных средств в основном формировалась выдачами со счетов физических лиц (66%). Для вывода валюты за рубеж чаще всего использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи (24%).