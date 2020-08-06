ЦБ хочет собирать финансовую информацию крупнейших экспортёров

https://static.news.ru/photo/55d715a8-d81e-11ea-9f9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Банк России предлагает закрепить за собой мониторинг экспортной валютной выручки и долга крупнейших экспортёров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регулятора, право ЦБ считает необходимым закрепить за собой законодательно.

Отмечается, что валютный контроль используется для оценки равномерности притоков и оттоков иностранной валюты на российский рынок. Кроме того, эти данные позволяют контролировать активы и обязательства компаний, номинированные в иностранных валютах.

[Это] важно для поддержания финансовой стабильности, — говорится в сообщении регулятора.

Как писал NEWS.ru, ранее Министерство финансов подготовило законопроект о конфискации незаконно выведенной из России валюты. Изменение предлагается внести в статьи 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

В пояснительной записке к документу уточняется, что сейчас такая мера предусмотрена в отношении контрабанды денег, алкоголя и взрывчатых веществ, провозимых через границу. Поправки распространят её на случаи невозврата валютной выручки и переводов нерезидентам, в которых используются подложные документы.