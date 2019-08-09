https://static.news.ru/photo/66576e62-ba94-11e9-a5a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские банки, которые сейчас имеют достаточный запас валютной ликвидности, могут выкупить новые еврооблигации Минфина, если на них не будет спроса со стороны американских инвесторов.

Об этом сообщается в материалах Банка России.

Регулятор сообщает, что сейчас российские кредитные организации существенно нарастили объём размещённых средств на счетах в банках-нерезидентах. Это привело к росту чистых иностранных активов банковского сектора.

Запрет на участие американских инвесторов в первичном размещении суверенных облигаций в валюте, который наложил Вашингтон в качестве санкционного давления на Москву, не стал значимым для рынка государственных еврооблигаций, отмечается в заявлении ЦБ.

Российские банки обладают большим запасом валютной ликвидности и смогут выкупать новые размещения, если Минфин примет решение о выходе на рынок еврооблигаций, — указано в сообщении регулятора.

Ранее Минфин США выпустил директиву с пояснениями о сфере действия новых ограничительных мер против суверенного долга России. В документе отмечается, что второй пакет ограничений не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублёвых облигаций РФ, а также на российские госкомпании.

Как писал News.ru, в банковской отрасли может появиться резервный процессинговый центр, чтобы не допустить остановки обработки трансакций в случае введения санкций.