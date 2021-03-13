Бывший советник Гайдара объяснил, чем обернётся раздача денег россиянам

https://static.news.ru/photo/fb61ea40-8546-11eb-beb9-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Бывший советник и. о. председателя правительства Егора Гайдара Владимир Мау объяснил опасность раздачи «вертолётных» денег россиянам. Это может обернуться потребительской и фондовой инфляцией, считает ректор РАНХиГС.

Средства, которые правительство может по примеру США раздать россиянам, уйдут в сбережения и рост стоимости активов, а не в инвестиции или текущее потребление. По словам Мау, термин «вертолётные» деньги появился в экономики после эксперимента Милтона Фридмана, изучавшего опыт Великой депрессии 30-х годов. Он и предположил, что во время кризиса населению можно выдавать больше денег.

Что касается нынешнего кризиса, он как раз начался с остановки предложения, поясняет эксперт.

В таких условиях «вертолетные деньги», если они не встретят ответную реакцию со стороны предложения, приведут к инфляции — потребительской и фондовой. И мы видим, что эмитированные в результате количественного смягчения деньги идут сейчас, прежде всего, в сбережения и в рост стоимости активов, надувая пузырь на фондовом рынке, — приводит слова ректора «РГ».

Чтобы преодолеть кризис, считает бывший советник Гайдара, нужно стимулировать желание экономических агентов использовать деньги на текущее или инвестиционное потребление. А этого желания пока нет в большинстве стран мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам не будут раздавать деньги по примеру того, как это происходит в США. Это связано с дефицитом бюджета, считает директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов.