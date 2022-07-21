Бывшие российские чиновники рассказали, чем опасны новые санкции Британия вводит эмбарго на золото, нефть и уголь, свежие запреты подготовил и ЕС

Фото: shutterstock

С сегодняшнего дня в Британию нельзя ввозить российское золото, с 10 августа — уголь и угольные продукты, а с 31 декабря — нефть и нефтепродукты. Аналогичные санкции сегодня и ранее были введены Евросоюзом. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев и экс-советник министра экономики Евгений Надоршин объяснили NEWS.ru, что значат новые ограничения для России.

Золото

В прошлом году в Великобританию было направлено 266 тонн золота на $15,4 млрд. Это около 90% от всего российского экспорта этого металла — $17,4 млрд (302 тонны). Однако далеко не весь драгметалл скупили именно англичане. Великобритания — это торговый хаб, подчеркивает Нечаев, через который золото продавалось другим странам. Резиденты королевства, к примеру, в 2019 году купили его лишь на $441,6 млн. Правда, и экспорт в Британию тогда был втрое меньше — всего $5,3 млрд.

Надоршин отмечает, что санкции против поставок золота вступили в силу еще до их назначения. Действительно, Лондонская ассоциация драгоценных металлов (LBMA) еще в марте лишила шесть российских аффинажных (производящих чистое золото) заводов статуса надежных поставщиков. А это, как ранее указывали эксперты, уже, по сути, запретило импорт слитков в Великобританию.

Отсюда и проблемы у добывающих компаний. К примеру, еще на прошлой неделе стало известно, что крупный российский золотодобытчик Petropavlovsk PLC, зарегистрированный в Соединенном Королевстве, находится на грани банкротства, — сказал Надоршин.

Фото: shutterstock

Новые санкции, вероятно, позволят отрезать обходные пути — чтобы российское золото не попало в Британию с, вероятно, закупивших его швейцарских заводов.

О том, что Евросоюз вводит эмбарго на золото, также стало известно сегодня, но пока документы с подробностями не опубликованы. Впрочем, говорит Нечаев, Европа покупает примерно 5% нашего золота.

Кроме того, потоки драгметалла могут перенаправить из Британии и Европы в Индию, Китай и Объединенные Арабские Эмираты.

Нефть

Что же касается экспорта нефти, то Россия обеспечивает 8% спроса Великобритании на этот ресурс. Поэтому от эмбарго не сильно пострадают обе страны. В 2021 году королевство закупило у нас сырую нефть и нефтепродукты в общей сложности на $4,4 млрд. Для сравнения, доходы России от продажи этих товаров во все страны мира в том же году составили $180 млрд.

При этом Великобритания может закупить сланцевую нефть из США или увеличить собственную добычу на Северном море, считает Надоршин.

Британия не является крупным российским торговым партнером или крупнейшим покупателем российских углеводородов. На фоне нефтяного эмбарго Евросоюза запрет Британии — капля в стакане, который уже почти полон, — комментирует Нечаев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Напомним, Евросоюз еще в начале июня объявил, что поэтапный отказ от сырой нефти займет полгода, а от нефтепродуктов — восемь месяцев. И что для ряда стран Европы, сильно зависящих от наших ресурсов, будут исключения.

В то же время сегодня ЕС, как передает ТАСС, значительно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, но официальный документ на момент написания материала не опубликован.

Уголь

С углем в Британии ситуация не так однозначна. С одной стороны, в прошлом году королевство импортировало российского угля и угольной продукции на $267 млн. Тогда же один Евросоюз закупил у нас уголь примерно на $3,6 млрд. Поэтому для России эмбарго не будет критичным, а вот для Великобритании — вопрос.

Фото: Fu Xinchun/XinHua/Global Look Press

В разные годы от 27% до 45% зарубежного угля королевство закупало именно в России. Уже 24 апреля газета The Telegraph сообщила, что в королевстве подумывают открыть одну из наиболее глубоких угольных шахт, чтобы добывать там коксующий уголь — топливо для сталелитейных заводов. А Россия, как отмечает издание, до начала спецоперации на Украине поставляла в страну 40% такого вида угля. При этом, добавляет Надоршин, мы предоставляем действительно качественное сырье, которое сложно заменить. Что же касается энергетического угля, необходимого для выработки электричества в домах и соцучреждениях, то его Британия, возможно, сможет компенсировать добычей на собственных шахтах, говорит эксперт.

Еще весной Евросоюз также объявил, что с 10 августа отказывается от импорта российского угля и другого твердого ископаемого топлива.