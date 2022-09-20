Брокер объяснил, почему меры ЦБ улучшили условия по ипотеке Брокер Ракута: ужесточение правил выдачи ипотеки снизили первоначальный взнос до 10%

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Ипотеки без первой выплаты или с небольшим первоначальным взносом пользовались небольшим спросом у россиян, а значит принятые Центробанком России меры повлияют лишь на несущественную часть рынка, рассказал в беседе с «360» ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, ужесточив правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом, регулятор убрал и без того непопулярную опцию, при этом уменьшив первоначальный взнос с 15–20 до 10%. Эксперт считает: условия оформления ипотеки от данных изменений только улучшились.

Регулятор убрал не пользующуюся спросом программу, которая не была обеспечена средствами заемщика. И одновременно заявил клиентам, что первоначальный взнос стал минимально низким. В целом это улучшение условий по ипотеке, а не ужесточение, — отметил брокер.

В России существовало немного ипотечных программ с первоначальным взносом меньше 10%, рассказал Ракута. Теперь, заявил он, их станет еще меньше. При этом на уже оформленные ипотеки новые условия не повлияют. Брокер заверил, что заемщик будет обслуживать ипотеку на закрепленных условиях.

Банк России с 1 декабря ужесточит регулирование выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом на первичном рынке жилья, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. Это должно ограничить практику предоставления кредитов на долевое строительство с низким первоначальным взносом.