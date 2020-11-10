Brent выросла в цене выше $44 за баррель впервые с сентября

https://static.news.ru/photo/0590588e-23af-11eb-bf73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent преодолела порог в $44 за баррель на торгах на лондонской бирже ICE.

Так, по состоянию на 02:40 мск сырьё торговалось на уровне $44,03 за баррель. Параллельно подорожала до $42,1 за баррель светлая техасская нефть WTI.

В последний раз цена Brent поднималась выше $44 4 сентября 2020 года, передаёт ТАСС.

Нефть дорожает на фоне публикации отчета Минэнерго США. Ведомство понизило прогноз на Brent в 2020 году до $40,61 с $41,19 за баррель, в 2021 году министерство прогнозирует цену на уровне $46,59 за баррель. Кроме того, Минэнерго понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн баррелей (-0,5%) и немного повысило на 2021 год — до 11,1 млн баррелей с 11,09 млн баррелей.

Как писал NEWS.ru, итоги президентских выборов в США принесли позитив на мировые фондовые рынки и помогли расти ценам на нефть. Однако, как стало известно СМИ, победа Джо Байдена вызывает беспокойство в рядах ОПЕК+. Если Трамп дружил с Саудовской Аравией и враждовал с Ираном, то его преемник может избрать совсем иную политику.