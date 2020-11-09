Избрание Байдена напугало ОПЕК+: что угрожает нефтяной сделке и России

Итоги президентских выборов в США принесли позитив на мировые фондовые рынки и помогли расти ценам на нефть. Однако, как стало известно СМИ, победа Джо Байдена вызывает беспокойство в рядах ОПЕК+. Если Трамп дружил с Саудовской Аравией и враждовал с Ираном, то его преемник может избрать совсем иную политику. Результатом может стать новая напряжённость внутри ОПЕК+ и даже выход из сделки России, предупреждают близкие к альянсу источники. Что будет дальше с соглашением о сокращении добычи нефти, разбирался NEWS.ru.

Ключевые члены ОПЕК+ опасаются, что после избрания Джо Байдена президентом США в отношения стран внутри альянса вновь вернётся напряжённость. Об этом сообщили близкие к ОПЕК+ источники Reuters. По их словам, в организации будут скучать по Дональду Трампу, который помог государствам-экспортёрам договориться о рекордном сокращении добычи нефти в этом году.

Предполагается, что новый президент может изменить отношения Вашингтона с несколькими ключевыми участниками соглашения. Во-первых, речь идёт о неформальном лидере ОПЕК Саудовской Аравии, а также о России, которая играет аналогичную роль лидера среди остальных участников сделки, не входящих в нефтекартель. Кроме того, США могут пересмотреть политику в отношении двух попавших под её санкции стран-экспортёров — Ирана и Венесуэлы. В результате миллионы баррелей, ушедшие с рынка из-за ограничений США, могут вернуться обратно и сильно осложнить задачу ОПЕК+ добиться баланса спроса и предложения сырья.

Впрочем, роль Дональда Трампа в заключении сделки ОПЕК+ весной этого года может быть преувеличена, отмечает глава отдела Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. Президент США призывал стороны договориться, но сам не предпринимал каких-либо активных действий, поясняет эксперт.

В том, что касается отношений России и Саудовской Аравии, ключевую роль здесь играет договорённость двух стран между собой. Есть непосредственные интересы Москвы и Эр-Рияда, и сейчас они состоят в том, чтобы цена нефти была приемлемой для бюджетов двух стран и их производителей. Фактор президента США далеко не главный из тех, что могут повлиять на участие в сделке. Вячеслав Кулагин глава отдела Института энергетических исследований РАН​ глава отдела Института энергетических исследований РАН​

Приход Байдена, напротив, добавляет позитива мировому рынку, считает эксперт. Последние годы Штаты вели торговую войну с Китаем, что сдерживало развитие экономики КНР и всего мира. Если здесь политика Вашингтона изменится и будут сниматься торговые барьеры, это ускорит рост экономики азиатских стран. А ведь именно они обеспечивают основной прирост спроса на нефть, поясняет экономист.

Biden Campaign Video Feed/Global Look Press

Санкционный режим

Ещё до выборов в США высказывались опасения, что приход к власти Джо Байдена может привести к пересмотру американской политики в отношении Ирана. Новый президент сам заявлял о возможности возвращения к ядерной сделке с Тегераном, заключённой в 2015 году. При Дональде Трампе Вашингтон вышел из этого соглашения и ввёл ограничения в отношении Ирана, включая запрет на покупку нефти у этой страны.

В настоящее время Иран добывает чуть меньше 2 млн баррелей в сутки. До американских санкций, в октябре 2018 года добыча составляла 3,3 млн. Венесуэла сейчас производит меньше 400 тыс. баррелей, ранее — 1,1 млн. Если обе страны полностью восстановят добычу до прежнего уровня, на мировой рынок придут дополнительно 2 млн баррелей в сутки. Объём приличный, хотя нужно понимать, что рост производства займёт немало времени.

Прежняя сделка с Ираном была заключена во время президентства Барака Обамы, то есть у демократов есть пример того, что с Тегераном договориться возможно, отмечает директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов. По его словам, в результате часть санкций с ближневосточной страны может быть снята.

Потенциально Иран может добавить на рынок порядка 1 млн баррелей в сутки. При прочих равных это означает давление на котировки и на политику ОПЕК+ по поддержанию приемлемого уровня цен. Но пока всё это на уровне предположений. Не факт, что договорённости с Тегераном действительно будут достигнуты. Марсель Салихов директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ

Политика новой администрации Белого дома в отношении Венесуэлы, по словам эксперта, вряд ли изменится. Санкции снимут, только если уйдёт действующий президент Николас Мадуро, а он никуда не собирается.

С другой стороны, некоторые возможные решения Джо Байдена могут стать положительными для ОПЕК+. В ходе предвыборной кампании он ратовал за «зелёную» повестку. Если в Штатах будут ужесточены требования по утилизации попутного нефтяного газа или введены дополнительные ограничения на добычу сланцевой нефти, добыча станет снижаться. Это станет положительным фактором и для мировых цен на сырьё, и для ОПЕК+.

Global Look Press

С Россией или без

Самым серьёзным последствием для ОПЕК+ могло бы стать прекращение отношений с нашей страной. Существует риск, что Россия покинет сделку ОПЕК+, что будет означать конец соглашения, заявил один из источников Reuters. По его словам, именно Дональд Трамп способствовал тому, что Москва решила включиться в сделку по сокращению добычи нефти.

С 1 мая Россия и Саудовская Аравия уменьшили производство до одинакового уровня 8,5 млн баррелей в сутки, вдвоём обеспечив почти половину необходимого объёма сокращения. Россия к тому же играет роль неформального лидера среди стран, не входящих в картель ОПЕК, но участвующих в сделке. Сомнительно, что без нашей страны остальные продолжат сдерживать свою нефтедобычу.

Теоретически Россия может выйти из сделки, но все прекрасно понимают, что тогда цены на нефть опять рухнут и вряд ли это будет в наших интересах с точки зрения бюджета и курса рубля, отмечает Марсель Салихов.

Кроме того, начнётся конкуренция с Саудовской Аравией и с другими нефтедобывающими странами в расчёте на то, что кто-то из более дорогих производителей будет вынужден покинуть рынок. Сейчас из-за пандемии COVID-19 спрос на сырьё заметно ниже, чем предложение, то есть цены должны быть низкими. Однако за счёт того, что страны ОПЕК+ убрали с рынка большое количество нефти, котировки держатся на приемлемом уровне. Если же сделка развалится, цены могут опять упасть ниже $20 за баррель, — предупреждает эксперт.

Для России сделка ОПЕК+ выгодна с финансовой точки зрения. Наша страна сократила добычу на 10%, при этом мировые цены получили прибавку в $10–15 за баррель и нефтедолларов мы зарабатываем больше, отметил экономист.

Напомним, в мае альянс сократил добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. С августа эта квота была уменьшена до 7,7 млн, а с 1 января 2021-го должна снизиться до 5,8 млн. Иными словами, производство нефти должно вырасти ещё почти на 2 млн баррелей в сутки.

Вторая волна COVID-19 и новые ограничения, принимаемые разными странами, могут внести коррективы в эти планы. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК рассматривают возможность увеличить объёмы сокращения добычи нефти на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса, сообщила газета Wall Street Journal. В то же время российские нефтяные компании не готовы идти на усиление ограничений, максимум — на продление текущих условий сделки на первые три месяца 2021 года, сообщил источник «Интерфакса».

На фоне новых ограничений, которые вводятся по всему миру, вряд ли стоит ожидать роста спроса на нефть, а значит, и увеличивать объёмы добычи было бы неразумно. Наиболее вероятный вариант — сохранение квот, которые есть сегодня. Но в случае ухудшения ситуации будет всерьёз обсуждаться вариант ужесточения лимитов добычи, — считает Вячеслав Кулагин.

Наиболее вероятен компромиссный вариант, совпадающий с позицией России, считает Марсель Салихов. По его мнению, действующие ограничения добычи нефти будут продлены на три месяца или более.