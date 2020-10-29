Вторая волна COVID-19 топит нефть и рубль: цена барреля упала ниже $38

Вторая волна COVID-19 посеяла панику на мировых сырьевых и финансовых рынках. На этой неделе падение демонстрировали основные биржевые индексы, а также цены на нефть. Стоимость эталонной марки Brent с $41 за баррель опустилась ниже $38, впервые с середины июня. На этом фоне российская валюта растеряла весь рост предыдущих недель — курс доллара вновь приблизился к отметке 80 рублей. Эксперты полагают, что нефтяные котировки могут продолжить снижение вплоть до $30 за баррель, утянув за собой и российскую валюту.

Текущая неделя оказалась неблагоприятной для финансовых и сырьевых рынков. На фоне роста числа заболеваний COVID-19 по всеми миру на биржах началась распродажа активов. В результате мировые цены на нефть за три дня потеряли порядка 8% и опустились ниже $38 за баррель марки Brent.

Одной из причин падения стали опасения игроков рынка по поводу будущего спроса на сырьё. Пандемия набирает обороты, и власти многих стран начинают вводить новые, пусть и частичные, ограничения, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Сначала Испания и Италия — наиболее пострадавшие от первой волны коронавируса страны Европы — ввели ограничения на работу баров, ресторанов и ночных заведений. Затем о повторном общенациональном карантине объявили Германия и Франция. В ФРГ ограничивают работу общепита и закрывают развлекательные заведения и предприятия сферы услуг. Во Франции с 30 октября по 1 декабря вновь вводится режим самоизоляции.

Пустые улицы Парижа во время режима самоизоляции Michael Bunel/Global Look Press

В большинстве стран людей сидеть дома не заставляют, но сама новость о новых локаутах в Европе — очень негативная, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Все боятся, что снова будут введены серьёзные ограничения и спрос на топливо упадёт, поэтому заранее начинают продавать фьючерсы на нефть. Пока это больше ожидание уменьшения спроса, чем реальное падение. Тем не менее если бары, рестораны и клубы не будут работать, значит, люди туда не приедут. Туда не надо будет везти продукты, товары, поэтому сокращение потребления топлива всё равно будет, хотя и не такое большое, как весной. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Помимо второй волны COVID-19 на нефтяные цены также давит статистика из Соединённых Штатов. Коммерческие запасы нефти в этой стране за неделю, завершившуюся 23 октября, увеличились на 4,3 млн баррелей — до 492,4 млн. Такие данные приводит Управление энергетической информации Минэнерго США. Между тем опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали прироста всего на 1,23 млн. Сырьевые котировки не смог поддержать даже тропический шторм в США, из-за которого прекратила работу почти пятая часть нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе.

Wang Ying/Global Look Press

Вероятно, нефтяные цены так и останутся ниже $40 за баррель, пока мир не пройдёт вторую волну коронавируса, считает Игорь Юшков.

Впрочем, такого сильного падения, как весной, уже не будет. Котировки могут опуститься до $30 за баррель, но, скорее всего, удержатся в коридоре $30–40. Всё будет зависеть от того, как страны станут вводить ограничения. Пока жёсткого сценария нет, были заявления, что границы внутри Европы перекрываться не будут. Плюс нет второй волны кризиса в Китае, где и началась эпидемия. Сейчас КНР открыта, да и в целом в Азии ситуация с коронавирусом выглядит получше, — пояснил экономист.

Нефть, являясь «лакмусовой бумажкой» состояния экономики, вряд ли покажет существенные сдвиги котировок до тех пор, пока мы не увидим существенных инфоповодов по улучшению эпидемиологической ситуации в ключевых странах, полагает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

По всей видимости, «курсирование» цен на нефть в районе $38–40 за баррель продолжится до конца текущего года. Масла в огонь, причём очень несвоевременно, добавила Ливия, объявившая об увеличении объёмов своей добычи на треть — до 690 тысяч баррелей в сутки. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова

Финансы поют романсы

Негатив от новых ограничений по всему миру охватил и мировые финансовые площадки. Главный ориентир — американский фондовой рынок в середине недели резко двинулся вниз. Индекс S&P500 28 октября упал на 3,53%, индекс Nasdaq — на 3,73%, Dow Jones потерял 3,43% — для него это самое большое падение с середины июня. Примечательно, что в списке компаний, чьи акции активно дешевели, много авиаперевозчиков и производителей самолётов. Видимо, рынок пока не очень верит в восстановление авиасообщения до прежних объёмов.

Помимо американских индексов, снижение показывали и биржевые индикаторы крупнейших стран Европы и Азии. Не стали исключением и российские: индекс МосБиржи потерял более 2,5%, индекс РТС снизился на 4,7% — до 1078,29 пункта, а 29 октября индикатор опустился ниже 1070.

Ужесточение ограничений идёт во всех европейских странах, и это скажется на их экономике. Поэтому инвесторы не ожидают роста активов и выходят из них. В США пока не утверждён новый пакет помощи экономике, идут лишь разговоры, и понятно, что перед выборами ничего принимать уже не будут. Инвесторы пока разочаровались в политике США и, возможно, решили переждать ситуацию в более надёжных активах. Александр Аршавский доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС доцент кафедры корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС

Безусловно, вторая волна распространения пандемии, повторно охватившая все ключевые экономики мира, является одним из основных «прессов» для экономик стран, получивших второй коронавирусный всплеск, согласен Олег Чередниченко. Однако, по его словам, существует и вторая причина давления — ожидание результатов выборов в США.

На сегодняшний день опросы показывают перевес не в пользу развития бизнеса — лидирует Джо Байден с перевесом в 7,4%, предвыборная риторика которого связана с усилением антироссийских санкций. Его подходы к внутренней политике, применимой к бизнесу, также не вполне понятны. И эта ситуация неопределённости, связанная с будущим поведением крупнейшей экономики мира, будет висеть над миром дамокловым мечом до конца следующего месяца, — отметил экономист.

Нервозность мировых рынков и падающие цены на нефть негативно отразились и на курсе рубля. Российская валюта с начала недели теряет одну позицию за другой. В результате курс доллара на Московской Бирже поднялся выше 79 рублей, евро — выше 93. Вероятность «пробоя» уровня в 80 рублей за доллар в перспективе ближайшего месяца становится всё выше, предупреждает Олег Чередниченко.

Американская фондовая биржа ImageStockArt/face to face/Global Look Press

Если цена нефти будет снижаться ближе к $30 за баррель, рынок может перешагнуть планку 80 рублей за доллар и даже уйти к 83–85 рублям, считает Игорь Юшков.

Государству сейчас, чтобы сформировать бездефицитный бюджет, нужен, скорее, слабый рубль. Поэтому правительство его особо не поддерживает, хотя и не позволяет резко падать, смягчая колебания курса на бирже. Тем более сейчас нет смысла прожигать валютные запасы, выкидывая их на рынок. Все понимают, что восстановление экономики займёт несколько лет и валютные резервы нам ещё понадобятся, — пояснил эксперт.

Александр Аршавский считает, что власти всё же вмешаются, если доллар станет дороже 80 рублей.

В прошлом году пессимистический сценарий Банка России предполагал падение рубля до 80 за доллар. После чего ЦБ стал бы применять средства для поддержания курса нацвалюты. Думаю, что и сейчас 80 рублей — некая граница для регулятора. Он сейчас тоже продаёт валюту на открытом рынке, но при 80, наверное, будут дополнительные интервенции, — полагает экономист.

По словам эксперта, валютные продажи Центробанка и сейчас позволили бы рублю укрепиться, если бы не объявление ограничений в европейских странах. А так возникшая паника на рынке и переход инвесторов в твёрдую валюту привели к ослаблению рубля.