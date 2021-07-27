Большинство россиян не захотели получать зарплату в цифровых рублях

Против введения заработных плат в цифровых рублях выступили 41% россиян, поддержали идею только 11% респондентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы исследования портала HeadHunter.

Отмечается, что 48% из более чем трёх тысяч человек, принявших участие в опросе, затруднились ответить на вопрос о готовности получения зарплаты в цифровой валюте.

В конце июня Центробанк России объявил о создании пилотной группы из 12 банков для тестирования платформы электронного рубля. В ЦБ надеются завершить разработку прототипа к декабрю текущего года. Уже с января 2022-го планируется начать тестирование цифрового рубля.

О концепции создания новой валюты впервые стало известно из доклада ЦБ в октябре прошлого года. Она будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться в специальном электронном кошельке.

В свою очередь передача «нового» рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. При этом выпуск новой валюты будет осуществлять Банк России.

Ранее экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова заявила, что новые цифровые валюты «убьют» биткоин. По её словам, возможный обвал самой популярной криптовалюты мира произойдёт за счёт давления валютных регуляторов на криптовалютные биржи.