В Москве резко сократилось предложение апартаментов в новостройках

Во II квартале текущего года застройщики продавали 4 тысячи помещений массового сегмента и бизнес-класса, в то время как за аналогичный период 2020-го этот показатель составлял 7,4 тысячи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторской компании «Метриум».

Отмечается, что за 12 месяцев предложение этого типа недвижимости в столице снизилось на 46%. Эксперты подчёркивают, что подобная тенденция обусловлена высоким спросом на жильё.

Несмотря на сокращение числа апартаментов, количество комплексов с ними осталось на прежнем уровне. Так, во II квартале 2020 года этот показатель составлял 71 единицу, в III квартале - 68, в IV - 69. В I же квартале текущего года застройщики реализовали 68 проект комфорт- и бизнес-класса, а во II - 70.

В целом девелоперская активность в данном сегменте рынка столичной недвижимости остаётся высокой, отмечают аналитики. Если во втором квартале 2020 года насчитывалось 3,6 тыс. помещений в проектах этого сегмента, то во втором квартале 2021 года — 1,3 тыс. Таким образом, выбор у потенциального покупателя недорогих апартаментов в Москве за 12 месяцев уменьшился на 65%.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в список наименее обеспеченных жильём среди российских городов. Так, на каждого жителя столицы в 2020-м приходилось только 19,8 квадратного метра недвижимой площади. В этом списке Москву опередили лишь три города — Кызыл (15,7 кв. м), Симферополь (16,6 кв. м) и Махачкала (18,2 кв. м).