Богатейший человек на планете Джефф Безос стал ещё богаче

Состояние богатейшего человека на планете, основателя компании Amazon Джеффа Безоса выросло на $10,6 млрд и составило $212,4 млрд. Об этом сообщает Forbes.

Новый рекорд богатства был установлен благодаря росту акций Amazon на 5,9% на этой неделе. Несмотря на то что Безос покинул пост генерального директора в начале июля, он остаётся председателем правления. Также у него имеется более 10% акций компании.

Рост акций, по версии Forbes, может быть связан с отказом Минобороны США от проекта Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Предполагалось, что данный проект будет реализован компанией Microsoft, и Amazon это не нравилось. В настоящее время существует мнение, что проект облачного сервиса для хранения данных Пентагона не может быть реализован без участия Amazon.

В свою очередь бывшая супруга Безоса Маккензи Скотт стала богаче на $3,5 млрд.

Ранее сообщалось, что состояние Джеффа Безоса достигло рекордной отметки в $211 млрд.