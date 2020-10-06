Богатейшие люди мира за три года дорастили свое состояние до $10,2 трлн

https://static.news.ru/photo/5ef7ae94-0880-11eb-9354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Sterba/CTK/Global Look Press

Общее состояние долларовых миллиардеров мира увеличилось с $8,9 трлн в 2017 году до $10,2 трлн.

В отчёте аналитиков консалтинговой компании PwC, который попал в распоряжение ТАСС, уточняется, что показатель в $10,2 трлн достигнут в июле 2020 года и является результатом возвращения к росту после V-образной динамики. Предыдущий пик 2017 года превышен на 19,1%. Аналитики отмечают, что в настоящее время долларовыми миллиардерами являются 2189 человек (2158 в 2017 году).

В конце 2019 года состояние богатейших людей было меньше $8 трлн, в конце 2018-го — около $8,5 трлн. В России в данный момент насчитывается 102 долларовых миллиардера с совокупным состоянием в $467,6 млрд (100 человек и $388,9 млрд годом ранее).

Состояние богатейших людей росло большую часть последних десяти лет независимо от сектора, но с 2018 года вырвались вперёд те, кто сделал упор на технологии в своих бизнес-моделях. Эта тенденция усилилась в пандемию коронавируса.

С 2018 года миллиардеры из IT-сферы увеличили своё состояние на 42,5% до $1,8 трлн. До $658,6 трлн (на 50,3%) возрос общий объём активов богатых людей из сферы здравоохранения, чему способствовали инновации в диагностике и выпуск новых лекарств.

На борьбу с пандемией 209 миллиардеров выделили около $7,2 млрд. Аналитики утверждают, что американские богачи пожертвовали больше, чем в других странах, из-за развитой в США культуры благотворительности (всего около $4,6 трлн). На втором месте по пожертвованиям находится КНР ($678,8 млн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что из пятёрки самых богатых людей мира выпал изобретатель и бизнесмен Илон Маск.