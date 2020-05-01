Boeing обойдётся без господдержки благодаря выпуску облигаций на $25 млрд

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Россияне в апреле 2020 года стали покупать на 36% больше хлеба, чем обычно, говорится в исследовании, проведённом банком «Русский стандарт».

Хлеб стал лидером продаж по итогам месяца, на втором месте — молоко, на третьем — куриные яйца. Среди непродовольственных товаров по продажам лидируют крем, мыло и зубная паста. Для детей...