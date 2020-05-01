Boeing обойдётся без господдержки благодаря выпуску облигаций на $25 млрд

https://static.news.ru/photo/a5906cf8-8b74-11ea-94a5-fa163e074e61_660.jpgФото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американская авиастроительная корпорация Boeing не будет запрашивать финансовую поддержку от государства на фоне пандемии коронавирусной инфекции благодаря выпуску облигаций на $25 млрд.
Мы довольны реакцией на сегодняшний выпуск облигаций, который является одним из шагов, предпринимаемых нами для обеспечения ликвидности нашей компании и 17 тысяч компаний, которые включены в нашу цепочку поставок в отрасли, — привели сообщение компании в ТАСС.
Отмечается, что Boeing переживала серьёзный кризис из-за резкого снижения спроса на пассажирские авиаперевозки. Однако благодаря успешному размещению облигаций компания сможет не запрашивать дополнительную финансовую государственную поддержку.
Как писал NEWS.ru ранее, руководство корпорации Boeing на фоне пандемии коронавирусной инфекции сократило 10% сотрудников. Глава корпорации Дэвид Кэлхун сообщил, что авиационной отрасли потребуется несколько лет на то, чтобы вернуться к тому объёму перевозок, который наблюдался всего несколько месяцев тому назад.