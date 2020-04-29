Вoeing сокращает сотрудников по всему миру

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Руководство корпорации Boeing в условиях пандемии коронавируса сокращает 10% сотрудников. Об этом говорится в корпоративном письме главы корпорации Дэвида Кэлхуна.

В письме он отметил, что авиационной отрасли потребуется несколько лет на то, чтобы вернуться к тому объему перевозок, который наблюдался всего несколько месяцев тому назад. Кэлхун назвал главной причиной пандемию коронавируса.

Мы начали принимать меры по сокращению примерно 10% наших сотрудников, — говорится в письме.

При этом сокращение происходит за счёт добровольных и принудительных неоплачиваемых отпусков и реорганизации штата по всеми миру. Кроме того, компания вынуждена сократить производство некоторых моделей самолётов.

Ранее NEWS.ru писал, что Boeing предлагает сотрудникам добровольно уволиться на фоне пандемии. Глава компании Дэвид Кэлхун заверил, что решившим уволиться позволят это сделать с выплатами и льготами.