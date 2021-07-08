BMW и Volkswagen оштрафованы за картельный сговор

В ЕС оштрафовали BMW и Volkswagen на €875 млн за картельный сговор. Компании обвинили в том, что они не используют современные технологии очистки, из-за чего их автомобили загрязняют окружающую среду. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

По делу также проходил производитель Daimler. Но он избежал наказания, так как первым сообщил о существовании сговора между производителями. Если бы Daimler попал под наказание, то концерну бы пришлось заплатить €727 млн штрафа. Другие автопроизводители находились в сговоре более пяти лет и могли использовать доступные технологии по лучшей очистке от выбросов, однако для экономии средств этого не делали.

Мы не терпим, когда компании вступают в сговор. Это незаконно в соответствии с антимонопольными правилами ЕС, — сообщила исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер.

Отмечается, что Еврокомиссия оштрафовала Volkswagen на €502 млн, а BMW — на €373 млн. Автопроизводители признали участие в сговоре.

Ранее российские компании оштрафовали из-за роста цен на бензин. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала две компании из-за роста цен на бензин в России. Каждая из них должна заплатить около полумиллиарда рублей.