Контрольный пакет акций венесуэльской нефтяной компании PDVSA может попасть в руки крупных международных корпораций.
По данным агентства Bloomberg, президент Боливарианской республики Николас Мадуро сам предложил этот вариант. По его плану, компании смогут рассчитывать на долю прибыли в PDVSA, если они станут новоми инвесторами страны.
Венесуэльский лидер сейчас рассматривает возможность частичной приватизации госкорпорации. Часть долга венесуэльской госкомпании переведут в акционерный капитал. Испанская Repsol S.A., российская «Роснефть» и итальянская Eni S.p.A. уже заинтересовались этим предложением.
Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о передаче контроля над государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов. Кабельо отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идёт.
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