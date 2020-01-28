https://static.news.ru/photo/78b192b6-41b9-11ea-83c5-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press

Контрольный пакет акций венесуэльской нефтяной компании PDVSA может попасть в руки крупных международных корпораций.

По данным агентства Bloomberg, президент Боливарианской республики Николас Мадуро сам предложил этот вариант. По его плану, компании смогут рассчитывать на долю прибыли в PDVSA, если они станут новоми инвесторами страны.

Венесуэльский лидер сейчас рассматривает возможность частичной приватизации госкорпорации. Часть долга венесуэльской госкомпании переведут в акционерный капитал. Испанская Repsol S.A., российская «Роснефть» и итальянская Eni S.p.A. уже заинтересовались этим предложением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что председатель Национального собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг информацию о передаче контроля над государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela «Роснефти» в обмен на списание Москвой долгов. Кабельо отметил, что президент России Владимир Путин и глава «Роснефти» Игорь Сечин — лучшие друзья Венесуэлы, однако о сделке по PDVSA речи не идёт.