Криптобиржа Binance заблокировала детей российских чиновников

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Крупнейшая в мире криптобиржа Binance Holdings Ltd. заблокировала ряд учётных записей, связанных с родственниками российских политиков, оказавшихся под санкциями, сообщает Bloomberg. Речь идёт об аккаунтах падчерицы главы МИД РФ Сергея Лаврова Полины Ковалёвой, а также дочери пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой. Кроме того, биржа закрыла учётную запись сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Сообщается, что компания продолжает проводить проверки, чтобы выявить больше личных кабинетов лиц, попавших под западные рестрикции.

Наши операции по проверке соответствия носят «упреждающий» характер и направлены на выявление и исключение рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций, — заявил руководитель международного отдела санкций биржи Чагри Пойраз.

Он напомнил, что 11 марта площадка перестала сотрудничать с российской криптобиржей Garantex, также попавшей под санкции.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что россиянам нужно срочно выводить деньги с криптобиржи Binance и других, связанных с Евросоюзом. Так он прокомментировал ограничения площадки для пользователей из России, чьи активы превышают €10 тысяч. Специалист считает, что вслед за Binance и другие биржи в ЕС изменят правила под санкции.