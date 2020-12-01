Bloomberg: десятки супертанкеров с американской нефтью направились в Азию

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Армада из примерно двадцати танкеров с американской нефтью направляется в азиатские страны, в том числе Китай, Сингапур и Южную Корею.

Суда были зафрахтованы или зарезервированы для доставки сырья с побережья Мексиканского залива в Азию, передаёт Bloomberg.

Издание уточняет, что армада состоит в основном из супертанкеров, способных перевозить до 2 миллионов баррелей нефти. Общий объём поставок в АТР превышает 26 миллионов баррелей. Отмечается, что спрос на сырьё в азиатских странах вызван более быстрым восстановлением экономики этого региона после кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что спрос и скоординированные действия участников рынка определят перспективы цен на нефть. Таким образом он ответил на вопрос о прогнозе по ценам на нефть и сохранении тенденции к их колебаниям.

Как сообщалось, одним из главных драйверов роста цен на нефть являются новости об успешном испытании нескольких вакцин от коронавируса и скором запуске их в производство. Рынок пересматривает связанные с пандемией риски и ориентируется на более позитивные сценарии, писал NEWS.ru.