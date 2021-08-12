Бизнесу предложили способ сэкономить на углеродном налоге

Эксперты предложили бизнесу способ сэкономить $40 млрд на уплате углеродного налога, вложившись в технологию улавливания и захоронения углекислого газа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Vygon Consulting.

Механизм улавливания выбросов углекислого газа (CCUS, Carbon capture, utilisation and storage) включает в себя технологии по поиску и захоронению углекислого газа для снижения объёма выбросов на предприятии. По данным экспертов, использование этой технологии позволит промпредприятиям сэкономить на углеродном налоге $40 млрд за 25 лет. Кроме того, ставку налога можно будет снизить за счёт вложений в климатические проекты другого типа, включая борьбу с пожарами, осушение болот и создание карбоновых ферм.

По оценкам экспертов, промышленное улавливание может стать коммерчески целесообразным уже к 2023 году, и наибольшую заинтересованность в этом могут проявить предприятия металлургии и нефтегазохимии, для которых «углеродный налог» обернётся потерями $0,7 млрд в год. По словам экспертов, развитая нефтегазодобывающая отрасль России и потенциал для хранения диоксида углерода могут способствовать появлению российского проекта CCUS в ближайшие несколько лет.

Другие эксперты отмечают, что технология CCUS будет рентабельной при цене не ниже $200 за тонну углерода при нынешней цене от $50–60 в ЕС до $8–10 в КНР. Кроме того, появления подобных установок на металлургических предприятиях России следует ждать не ранее 2030 года из-за неотработанности технологии, низкого экономического эффекта и длительного периода строительства установки.

Хотя направление будет интересно нефтегазовому сектору, отработанные скважины которого могут использоваться как резервуары для углекислого газа, ограничения, связанные с транспортировкой и хранением газа, сделают проект нерентабельным, как и затраты на транспортировку из удалённых источников. А возможные утечки газа из геологических структур лишь усугубят проблему, тем более что технология захоронения таких выбросов не подтверждается экспериментально. Само же применение технологии не решает экологических проблем, возникающих при добыче, транспортировке и использовании ископаемого топлива.

Ранее эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что создание собственной системы взимания плат на углеродный след внутри страны позволит сохранить значительную часть денежных средств в России. Кроме того, «европейский» налог можно взимать и на территории России для распределения средств между нуждающимися отечественными производителями. Хотя методика данного налога ещё не введена даже в Европе, над конкретных шагами в этом направлении в РФ следует задуматься уже сейчас.