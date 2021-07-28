Финансист раскрыл эффективный способ борьбы с углеродным налогом

Создание собственной системы взимания плат на углеродный след внутри страны позволит сохранить значительную часть денежных средств в России. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета Игорь Юшков в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его словам, отслеживание углеродного следа в отечественном производстве станет важным шагом по предотвращению ухода средств из страны. Юшков отметил, что «европейский» налог можно взимать и на территории России с целью дальнейшего распределения средств между нуждающимися отечественными производителями.

Можно взимать его здесь, и потом эти деньги перераспределять между тем же самым производителем, то есть субсидировать. Таким образом, минимизировать углеродный след для экономики в целом от этого европейского налога, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что в России в настоящее время методика данного налога находится в стадии разработки и пока не введена. Однако и в Европе, по словам Юшкова, всё ещё составляют инструкции по сбору денег от «грязного» производства.

В том, что сейчас под такими отраслями экономики в ЕС не подразумевается нефтегазовая отрасль, финансист увидел возможность для России не потерять значительную сумму от своей важной экспортной составляющей. В дальнейшем «удавка» будет только затягиваться, поэтому РФ следует начать задуматься над проработкой конкретных шагов в плане диверсификации отечественного производства уже сейчас, считает аналитик.

Дальше это удавка будет затягиваться. Количество отраслей, с которых будет взиматься налог, будет увеличиваться, — отметил Юшков.

Ранее спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс рассказал, сколько Россия потеряет из-за отказа от углеводородов. По его словам, потери России в этом случае могут составить порядка 10% ВВП.