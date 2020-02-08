https://static.news.ru/photo/06357aa6-4b3f-11ea-bdc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Впервые с октября прошлого года курс криптовалюты биткоин пересёк отметку в $10 тысяч, свидетельствуют данные электронной криптобиржи Coindesk.

К 16 часам по московскому времени стоимость биткоина поднялась на 3,27% и достигла $10145. Самый большой курс у этой криптовалюты был зафиксирован в декабре 2017 года. Тогда один биткоин торговался на уровне в $20 тыс, напомнил «Интерфакс».

К 1 февраля с начала 2020 года биткоин увеличился в цене на 30%. За последние восемь лет это стало самым большим показателем роста.

Глобальные потрясения — конфликт между Вашингтоном и Тегераном, а также пандемия коронавируса в Китае — продолжают способствовать росту криптовалют. И сейчас всё больше экспертов склонны считать, что именно биткоин сможет выполнить функции защитного актива. Так ли это на самом деле — выяснял NEWS.ru.