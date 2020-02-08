Впервые с октября прошлого года курс криптовалюты биткоин пересёк отметку в $10 тысяч, свидетельствуют данные электронной криптобиржи Coindesk.
К 16 часам по московскому времени стоимость биткоина поднялась на 3,27% и достигла $10145. Самый большой курс у этой криптовалюты был зафиксирован в декабре 2017 года. Тогда один биткоин торговался на уровне в $20 тыс,
К 1 февраля с начала 2020 года биткоин увеличился в цене на 30%. За последние восемь лет это стало самым большим показателем роста.
Глобальные потрясения — конфликт между Вашингтоном и Тегераном, а также пандемия коронавируса в Китае — продолжают способствовать росту криптовалют. И сейчас всё больше экспертов склонны считать, что именно биткоин сможет выполнить функции защитного актива. Так ли это на самом деле — выяснял NEWS.ru.
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