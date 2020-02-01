Глобальные потрясения — конфликт между Вашингтоном и Тегераном, а также пандемия коронавируса в Китае — продолжают способствовать росту криптовалют. И сейчас всё больше экспертов склонны считать, что именно биткоин сможет выполнить функции защитного актива. Так ли это на самом деле — выяснял NEWS.ru.

Регуляторы во всём мире до сих пор не могут решить, чем является криптовалюта и какова её сущность. Кто-то считает, что это настоящий и полноценный актив, кто-то — что это только платёжное средство, другие же видят в «крипте» лишь ничем не защищённые «фантики» и даже считают её опасной и способствующей деятельности преступников по всему миру.

Однако сумасшедшие взлёты и падения цифровой валюты вскружили головы не только начинающим трейдерам, но и опытным игрокам рынка. Возможность стать реальным долларовым миллионером буквально не давала никому спать спокойно. Многие хотели заполучить кусочек лёгких денег, но бесплатный сыр обычно бывает только в мышеловках.

Мысль о том, что биткоин начинает выполнять функции «защитного актива», пропагандируется, прежде всего, теми, кто торгует криптовалютой. Это конечно не так. Для таких функций необходимо, чтобы статус цифровой валюты был отрегулирован на законодательном уровне. А вопрос об этом как раз-таки во всём мире остаётся открытым. Поэтому все спекуляции на данный счёт представляются весьма надуманными или предвзятыми.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как рассказал NEWS.ru эксперт компании XCritical Ян Арт, говорить о том, что биткоин может стать защитным активом, сейчас можно только в целях пропаганды данной криптовалюты.

Между тем, у защитного актива есть три неотъемлемые опции:

он должен быть традиционен и привычен;

его должны признать все регуляторы мира;

необходимо присутствие высокой ликвидности.

Цифровые валюты по понятным причинам этими свойствами пока не обладают. И было бы наивно ждать, что они быстро их обретут.

Пока на повестке дня — второй критерий (признание регуляторами. — NEWS.ru). Возможно, на него будет ответ уже в этом году. В данном плане особенно интересен опыт Сингапура и Швейцарии, но реальным триггером «признания» криптовалют станет только достижение определённости со статусом цифровой валюты в США. Ян Арт эксперт компании XCritical Ян Арт эксперт компании XCritical Ян Арт

Кроме того, для защитного актива также важны такие моменты, как безопасность и соблюдение прав собственности. А в этом плане криптовалюты пока сильно уязвимы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что же касается истинной сущности «крипты» и целей её использования, то можно сказать следующее: полагаю, что в конечном счёте цифровые валюты займут место не столько инструмента инвестиций, сколько преимущественно платёжных средств. Однако пока этот вопрос муссируется, — сказал Ян Арт.

В этой связи центробанки всего мира так или иначе, но будут искать консенсус — то есть не национальное, а в какой-то степени наднациональное решение. И выходом явно станет не полный запрет.

При этом не исключено, что в России первые контуры правового регулирования крипторынка могут быть приняты Госдумой уже весной текущего года. Эксперты считают, что сейчас для этого наиболее благоприятная почва.

Что касается перспектив, то очевидно, говорит специалист, что в 2020 году биткоин ждёт боковой тренд с затухающими колебаниями. Волатильность крипторынка в этом году сильно уменьшится, а котировки «битка» могут колебаться в диапазоне от $6 тысяч до $10 тысяч, что говорит о его малой стабильности.

Основным «фактором возмущения» котировок станет информация о подходах к регулированию криптовалют в разных странах. Как инструмент криптовалюты пока интересны только спекулянтам, профессионалам и энтузиастам, а не долгосрочным инвесторам. Как платёжное средство цифровые валюты уже активно используются, и это применение будет расти в объёмах даже без регулирования, но в случае его возникновения эта функция «крипты» резко возрастёт. Особенно, если сфера применения технологии блокчейна будет расширяться, к чему есть все предпосылки.

Понятно, что в своё время интерес к криптовалютам носил характер хайпа и те, кто вложился в него в надежде быстро разбогатеть, могут разочароваться и выйти из этого вложения. Но вряд ли это нанесет серьёзный урон стоимости биткоина.