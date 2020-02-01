https://static.news.ru/photo/8a6b0622-4533-11ea-9698-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалюта биткоин выросла на 30% с начала 2020 года — это лучший её рост за восемь лет, и он связан с паникой вокруг китайского коронавируса.

Цена одного биткоина выросла до $9300, только за последнюю неделю он прибавил в цене 10%.

Беспокойство по поводу быстрого распространения коронавируса стало одним из факторов, способствующих росту биткоинов. Это актив, который часто растёт, когда инвесторы нервничают, — сообщает CNN.

Аналитики назвали и другие факторы, которые могли повлиять на резкий рост криптовалюты: опасение за торговые отношения между США и Китаем, Brexit и политическая напряжённость между Японией и Северной Кореей. Но именно эпидемию 2019-nCoV считают катализатором.

Параллельно с биткоинами растёт в цене золото, в которое инвесторы вкладываются, не будучи уверенными в перспективах рынка акций.

Как писал NEWS.ru, по оценке китайских властей, общая численность заболевших в стране 1 февраля приблизилась к 12 тысячам человек, погибли более 250. ВОЗ признала эпидемию проблемой международного масштаба.