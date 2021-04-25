Биткоин подскочил выше $53 тысяч

https://static.news.ru/photo/fc89f38a-a680-11eb-9e9d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс биткоина резко вырос на 11%, превысив отметку в $53 тысячи. При этом на прошлой неделе самая популярная криптовалюта потеряла 17% стоимости, опустившись в пятницу, 23 апреля, ниже $50 тысяч.

По данным CoinDesk на 13:21 мск, курс биткоина составил $53 445. Другие популярные криптовалюты также активно дорожают. По данным биржи Kraken, курс Ethereum поднялся на 12,6%, Litecoin подорожал на 12%, Bitcoin Cash — на 11,9%.

По мнению экспертов, многие инвесторы воспользовались недавним падением курса криптовалюты как возможностью для их покупки.

Биткоин ждёт «хорошее будущее», однако сейчас это слишком рискованный финансовый инструмент. Об этом рассказал директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, необходимо дождаться вовлечения биткоина в фондовую биржу — сейчас крупные игроки предпочитают более традиционные инвестиционные инструменты. К тому же, слишком много структурных элементов криптовалюты остаются в тени.

Как отметил эксперт, сейчас в биткоин вкладываются только авантюристы, 80% из которых в итоге проиграют из-за непредсказуемого поведения криптовалюты.