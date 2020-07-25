Биткоин перешагнул психологическую отметку в $10 тысяч

https://static.news.ru/photo/13594028-cf7e-11ea-93c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Биржа Binance сообщила о том, что стоимость биткоина перешагнула психологическую отметку в $10 тысяч. Это произошло впервые со 2 июня 2020 года.

В настоящее время биткоин продолжает расти в цене на 2,09%.

В марте 2020 года аналитики активно советовали россиянам скупать биткоины из-за обвала цен на криптовалюту. Тогда он подешевел более чем на 20% и достиг отметки в $6139, а затем цена за единицу обрушилась ниже $6 тысяч. Такое падение фиксировалось впервые с мая 2019 года.

Как информировал NEWS.ru, директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов сообщил о возможном запрете на выпуск и организацию обращения криптовалюты на территории России. Соответствующее ограничение будет внесено в законопроект «О цифровых финансовых активах».