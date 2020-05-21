Биржи АТР снижаются из-за региональных новостей

https://static.news.ru/photo/85f473e0-9bef-11ea-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Global Look Press

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на новостях из региона. К 07:42 мск все шесть бирж показывали падение индексов — от 0,72% на австралийском S&P/ASX 200 до 4,61% на гонконгском Hang Seng Index.

В первую очередь влияние на инвесторов оказала новость из Китая, сообщает ПРАЙМ. В докладе премьера Госсовета Ли Кэцяня отмечается, что власти страны не будут добиваться роста ВВП в 2020 году. Кроме того, заявлено, что в Китае безработица составит 5,5%.

Ещё одним фактором, повлиявшим на индексы, стало известие о законопроекте, предусматривающем запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность в Гонконге. Трейдеров интересует, насколько строгим он будет.

Важная новость пришла и из Японии. Там годовая инфляция в апреле 2020 года замедлилась до 0,1% с 0,4% месяцем ранее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основные фондовые индексы АТР 18 мая увеличивались на надеждах об улучшении ситуации с мировой экономикой. Рост связан с оптимизмом инвесторов, которые продолжают наблюдать за постепенным открытием государствами своих экономик и смягчением карантина, введённого для борьбы с коронавирусом.