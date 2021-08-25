Биржевые цены на нефть упали после трёхдневного роста

На рынке нефти наблюдается коррекционное снижение после роста в течение трёх предыдущих торговых сессий. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,69% — до $70,79 за баррель, цена октябрьских фьючерсов опустилась на 0,48% — до $71,9. Октябрьские фьючерсы на WTI также дешевеют на 0,85% — до $67,78 за баррель. Снижению цен на нефть способствует укрепление курса доллара, а также опасения инвесторов по поводу влияния на рынок пандемии коронавируса и "дельта"-штамма.

23 августа цены на нефть поднялись на 3,2% впервые с 19 августа, превысив отметку в $67 за баррель. Эксперты заявили, что цены на нефть корректируются после резкого падения на прошлой неделе. Однако в целом настроения на рынке остаются пессимистичными в связи с возможным падением общемирового спроса на топливо.