Биржевые цены на нефть упали после трёхдневного роста

На рынке нефти наблюдается коррекционное снижение после роста в течение трёх предыдущих торговых сессий. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent
23 августа цены на нефть поднялись на 3,2% впервые с 19 августа, превысив отметку в $67 за баррель. Эксперты заявили, что цены на нефть корректируются после резкого падения на прошлой неделе. Однако в целом настроения на рынке остаются пессимистичными в связи с возможным падением общемирового спроса на топливо.