Биржевая цена на газ в Европе впервые в истории превысила $2400

Цены фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов в пятницу, 4 марта, обновили исторический максимум и превысили отметку в $2,4 тысячи за тысячу кубометров. По итогам пятничных торгов стоимость голубого топлива выросла на 27% в сравнении с предыдущими показателями. Такие данные получены на лондонской бирже ICE Futures.

На момент открытия стоимость апрельских фьючерсов на газ составляла $1803. При этом изначально цены ушли в небольшой минус, но примерно через час стали стремительно расти и во второй половине дня показали исторический максимум $2411 за тысячу кубометров. В целом же по итогам пятницы котировки выросли на 27% и зафиксировались на $2322.

В последние несколько дней цены на газ в Европе демонстрируют сильную волатильность. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацицификации и демилитаризации» Украины. В своём телеобращении перед началом операции Путин отметил, что события, которые разворачиваются на территории сопредельного государства, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу усилить санкции в отношении России, включив в них нефтяной и газовый секторы. Она пообещала выступать за это на встрече G7 и на дискуссиях Евросоюза. По словам Трасс, действия стран в вопросе ограничительных мер в отношении Москвы скоординированы.