Биржа Стамбула остановила работу после обвала лиры

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Индекс BIST 100 биржи Стамбула снизился на 200 пунктов всего за один час. После этого турецкая фондовая биржа приостановила работу, сообщает Daily Sabah . Решение было принято на фоне обвала национальной турецкой валюты.

Трансакции были временно приостановлены на всей фондовой бирже. Сделки прекращены со всеми акциями, — говорится в сообщении.

С начала года курс лиры снижался почти вдвое относительно доллара, в течение ноября — на 26%. Лира падает после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который настаивает на снижении ключевой ставки.

16 декабря Центральный банк Турции вновь снизил ключевую процентную ставку — на 100 базисных пунктов, до 14%. После этого решения курс лиры обновил исторический минимум, упав до 15,6 лиры за американский доллар.

Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры в начале декабря сменил министра финансов и казначейства. Минфин возглавил Нуреддин Небати, работавший заместителем главы ведомства Лютфи Эльвана, ушедшего в отставку.