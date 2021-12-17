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Биржа Стамбула остановила работу после обвала лиры

19:36, 17 декабря 2021
Биржа Стамбула остановила работу после обвала лиры Фото: pixabay.com
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Индекс BIST 100 биржи Стамбула снизился на 200 пунктов всего за один час. После этого турецкая фондовая биржа приостановила работу, сообщает Daily Sabah. Решение было принято на фоне обвала национальной турецкой валюты.

Трансакции были временно приостановлены на всей фондовой бирже. Сделки прекращены со всеми акциями, — говорится в сообщении.

С начала года курс лиры снижался почти вдвое относительно доллара, в течение ноября — на 26%. Лира падает после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который настаивает на снижении ключевой ставки.

16 декабря Центральный банк Турции вновь снизил ключевую процентную ставку — на 100 базисных пунктов, до 14%. После этого решения курс лиры обновил исторический минимум, упав до 15,6 лиры за американский доллар.

Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры в начале декабря сменил министра финансов и казначейства. Минфин возглавил Нуреддин Небати, работавший заместителем главы ведомства Лютфи Эльвана, ушедшего в отставку.

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