Биржа Стамбула остановила работу после обвала лиры

Индекс BIST 100 биржи Стамбула снизился на 200 пунктов всего за один час. После этого турецкая фондовая биржа приостановила работу, сообщает
Трансакции были временно приостановлены на всей фондовой бирже. Сделки прекращены со всеми акциями, — говорится в сообщении.
С начала года курс лиры
16 декабря Центральный банк Турции вновь
Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры в начале декабря сменил министра финансов и казначейства. Минфин возглавил Нуреддин Небати, работавший заместителем главы ведомства Лютфи Эльвана, ушедшего в отставку.